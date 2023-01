3100 रुपये में आटा, 580 का तेल, 300 का प्याज... पाकिस्तान में खाने पर संकट, दाल-रोटी के लिए हाहाकार

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर से नीचे जा चुका है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक महीने तक के लिए ही जरूरत का सामान खरीदने का पैसा बचा है। जबकि, इसे भारी कर्ज भी चुकाना है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Pakistan Inflation: पाकिस्तान बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है और शॉपिंग माल्स और बाजारों को रात 8 बजे के बाद बंद करने के बाद पाकिस्तान में खाने-पीने को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान में आटा-दाल के लिए हाहाकार मचा हुआ है और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कि दो रोटी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। पाकिस्तान बढ़ते कर्ज, पेट्रोल-डीजल और बिजली के दाम, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, वैश्विक मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता और जीडीपी विकास में मंदी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ऊर्जा की खपत को बचाने के लिए शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 8:30 बजे तक और रेस्तरां को रात 10:00 बजे तक बंद करने का आदेश देने जैसे सख्त कदम उठा रही है।

श्रीलंका बनने वाला है पाकिस्तान, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म, कटोरा लेकर सऊदी पहुंचे आर्मी चीफ

Pakistan में आटे के लिए हाहाकार, 3100 रुपये प्रति पैकेट तक पहुंचीं कीमतें | वनइंडिया हिंदी

English summary

The economic situation in Pakistan has become very serious and the prices of flour and pulses have skyrocketed.