इमरान सरकार के खिलाफ विद्रोह! पाकिस्तानी दूतावास ने कहा, नहीं मिल रही सैलरी, स्कूल ने बच्चों को निकाला

Abhijat Shekhar

सर्बिया/इस्लामाबाद, दिसंबर 03: दिवालिया घोषित होने के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में भीषण बवाल मच गया है और इमरान खान सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी दूतावास ने ही मोर्चा खोल दिया है। जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली के चर्चे हो रहे हैं। सर्बिया स्थिति पाकिस्तानी दूतावास ने कहा है कि, अधिकारियों को तीन महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल ने बाहर निकाल दिया है।

The Pakistani Embassy in Serbia has said that their children have been thrown out of schools and the Imran Khan government is not paying them salaries for three months.