पाकिस्तानी पीएम भारत से 'दोस्ती'करना चाहते हैं, कश्मीर पर दे दिया बड़ा बयान

इस्लामाबाद, 19 अगस्त : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि,उनका देश भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है। वह चाहते हैं कि दोनों के बीच रिश्ते समानता, न्याय व परस्पर आदर पर आधारित हो। हालांकि, उन्होंने अन्य पाक पीएम की तरह कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ा है। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों के साथ-साथ कश्मीर मुद्दे को हल करने पर जोर दिया है।

English summary

: Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif on Thursday said his country desired peaceful ties with India including "a just and peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UNSC resolutions."