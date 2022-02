क्या सच में टूट गई इमरान खान की तीसरी शादी? पत्नी बुशरा ने छोड़ा घर? क्या है सच?

International

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 14 फरवरी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान एक बार फिर से अपने पर्सनल कारणों के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया है कि इमरान खान का अपनी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी से झगड़ा हो गया है और दोनों के बीच में बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि दोनों अब अलग-अलग रह रहे हैं। बुशरा अपने पति इमरान खान का घर छोड़कर अपनी क्लोज फ्रेंड फराह खान के घर पर रही हैं। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर पाक पीएम को लेकर बातें होने लगीं और देखते ही देखते लोग इमरान खान, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पार्टी पर टिप्पणी करने लगे।

English summary

Pakistan PM Imran Khan and his 3rd wife on verge of separation?, this news is false, Imran Khan and Bushra Bibi are currently in Islamabad, so the reports of a separation are completely unfounded, said Shahbaz Gill.