शहबाज के लिए वाकई खतरनाक बने इमरान, एक ही रैली में खर्च करवा दिए पाकिस्तान पुलिस का सारा बजट

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मई 27: एक तरफ पाकिस्तान दिवालिएपन की तरउफ बढ़ रहा है और सरकार ने देश में विदेशी करेंसी बचाने के लिए लग्जरी सामानों की आयात पर रोक लगा दिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बुधवार को इस्लामाबाद तक विरोध मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 14.9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति है और उसके नेताओं की जो हरकत है, उसे देखकर अब यही लग रहा है, कि परमाणु सपन्न ये देश कहीं दुनिया के लिए नया टेंशन ना बन जाए।

English summary

Pakistan Police has to spend crores of rupees in maintaining law and order in Imran Khan's rally, due to which the budget of the police department has been exhausted.