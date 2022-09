पाकिस्तान ने फिर फिर उगला जहर! बिलावल ने अमेरिका में धन मांगने के बजाय अलापा 'कश्मीर राग'

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क/इस्लामाबाद 23 सितंबर : पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर अपनी हरकतों से बाज आना वाला नहीं है। वह यह समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके कहने से कुछ नहीं बदलने वाला है। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है और पैसों की कमी के कारण देश में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को कश्मीर के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। खबर है कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क जाकर अपने देश के बाढ़ पीड़ितों के हित के लिए धन मांगने के बजाय कश्मीर का मुद्दा उठा दिया।

English summary

Despite devastating floods in Pakistan, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari on Thursday again raised the Kashmir issue in New York rather than seeking funds for his own country.