पाकिस्तान का बहुत बड़ा U-Turn, अमेरिका को सैन्य अड्डा देने के लिए तैयार!

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद, जून 08: सैन्य अड्डा बनाने के नाम पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रार काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान दो शक्तियों, अमेरिका और चीन के बीच में फंस गया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैन्य अड्डा को लेकर गतिरोध काफी ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सैन्य अड्डा देने के नाम पर ना-नुकूर कर रहा है, जो अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान इनकार तो भले ही कर रहा है, लेकिन उसने सैन्य अड्डा देने के लिए अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं और माना जा रहा है कि पाकिस्तान सैन्य अड्डा देने के लिए बहुत जल्द तैयार होने वाला है।

English summary

Pakistan has put some conditions in front of the US for giving a military base. It is believed that Pakistan will give a military base to America.