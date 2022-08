PAK आर्मी चीफ ने अब सऊदी अरब-UAE से मांगी 'भीख', मुस्लिम-मुस्लिम भाई-भाई का कार्ड चलेगा?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 06: भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अब मुस्लिम-मुस्लिम भाई-भाई का कार्ड एक बार फिर से खेला है और सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात से भी पाकिस्तान को बचाने के लिए भीख मांगी है। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन जल्द दिलवाने के लिए हाथ फैलाई थी और अब उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के पास भीख का कटोरा फैलाया है।

English summary

After the US, the Pakistan Army Chief has sought financial help from Saudi Arabia and the United Arab Emirates.