अमेरिका में ओमिक्रॉन से हर दिन 2 हजार से ज्यादा मौतें, क्या भारत को यूएस ट्रेंड से डरना चाहिए?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशंगटन, जनवरी 23: अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में कमी आनी भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन अमेरिका में कोविड की वजह से मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। अमेरिका में कई लाख कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी अस्पतालों में भरे हुए हैं और अभी भी लाखों लोग हर दिन अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और हजारों लोग हर दिन कोविड की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं, कि क्या अमेरिका की स्थिति को देखते हुए भारत को भी डरना चाहिए? (सभी तस्वीर- फाइल)

English summary

There has been a decrease in the number of Omicron infected in America, but the death rate is still high, should India be afraid given the American trend?