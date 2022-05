भारत के साथ साथ चीन, जापान और पाकिस्तान की भी करेंसी क्यों लुढ़क रही है? जानिए वजह

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 11: डॉलर के मुकाबले इस वक्त दुनिया भर के ज्यादातर देशों की करेंसी गिर रही है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है, कि कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी का वैल्यू गिरकर 79 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन, सिर्फ भारतीय करेंसी ही नहीं है, जिसका वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों की करेंसी गिर रही है। जिसमें चीन, जापान और पाकिस्तान भी शामिल हैं।

Only India is there, the currency of Japan, China and Pakistan has fallen badly, after all what is the reason…