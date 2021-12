उत्तर कोरिया में हंसने पर लगाई गई पाबंदी, किम जोंग ने जनता को हर वक्त उदास रहने का दिया आदेश

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, दिसंबर 17: उत्तर कोरिया में देश के सभी लोगों के हंसने पर पाबंदी लगा दी गई है और सनकी तानाशाह किम जोंग उन का ये फैसला सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है। ये फैसला 10 दिनों के लिए लागू किया गया है और अगर इन 10 दिनों में कोई भी उत्तर कोरिया का निवासी हंसता हुआ पाया जाता है, तो फिर उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके साथ ही अगले 10 दिनों तक उत्तर कोरिया में किसी भी तरह के जश्न मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और देश के सभी लोगों को अगले 10 दिनों तक उदास रहना है, यहां तक कि अगले 10 दिनों तक सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने देश के लोगों के रोने पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान किया है।

English summary

Grocery shopping, including laughing, alcohol consumption, has been banned in North Korea for 10 days. Strict action will be taken against those who laugh.