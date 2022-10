Nobel Prize in Literature 2022: फ्रेंच लेखिका Annie Ernaux को मिला साहित्य का नोबेल प्राइज

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Nobel Prize in Literature 2022: फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को (Annie Ernaux) को साल 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने एनी एर्नॉक्स के नाम की घोषणा कर दी है। 82 वर्षीय एनी ने अपनी लेखनी के जरिए साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी (clinical acuity) पर कई आलेख लिखे हैं। एनी एर्नॉक्स ने फ्रेंच और अंग्रेजी में कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में लिखी हैं।

Image- twitter

फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नॉक्स का जन्म 1940 में हुआ था। वह फ्रांस के नॉर्मंडी के छोटे से शहर यवेटोट में पली-बढ़ी थीं। यहां उनके माता-पिता की एक किराने की दुकान और कैफे था।

नोबेल पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक के साथ एक करोड़ स्वीडिश क्रोनर (तकरीबन 7.46 करोड़ रुपये) की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है।

बतादें कि साल 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुलराजक गुरनाह को दिया गया था। गुरनाह का उपन्यास पैराडाइज बहुत ही चर्चित हुआ था। इस उपन्यास को नोबेल के अलावा बुकर और व्हाइटब्रेड पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। वहीं, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लूक को दिया गया था। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार आस्ट्रियाई मूल के लेखक पीटर हैंडका को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था।

पहली बार नोबेल पुरस्कार देने का चलन वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की पांचवी पुण्यतिथि शुरू हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार देने शुरु किए गए थे। नोबल रसायन शास्त्र के बड़े वैज्ञानिक थे। साल 1867 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का अविष्कार किया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने अविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था। इसी के प्रयश्चित स्वरूप उन्होंने नोबल पुरस्कारो की व्यवस्था अपने वसीयत में की थी और लिखा था कि उनकी संपत्ति के अधिकांश हिस्से से मानवजाति के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए।

Nobel Prize in Literature awarded to French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/9pQq1sinzt