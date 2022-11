'चुनाव जीता तो भारत के तीन हिस्सों को नेपाल में मिलाएंगे', नेपाल के पूर्व PM ओली का भड़काऊ बयान

International

oi-Abhijat Shekhar

KP Sharma Oli on india: अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है और उन्होंने कहा है,कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं, तो भारत के तीन हिस्सों को वापस नेपाल में मिला लेंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री का इशारा कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर था, जिसे केपी शर्मा ओली के शासनकाल में ही नेपाल की तरफ से विवादित बनाया गया था और नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया था, उसमें इन तीनों क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया गया था।

English summary

Nepal's former Prime Minister KP Sharma Oli has said that, if he returns to power, he will include Indian territory in Nepal.