तेजी से विश्वयुद्ध की तरफ बढ़ रही दुनिया? रूसी सीमा के पास NATO शुरू करेगा युद्धाभ्यास, US की धमकी

oi-Abhijat Shekhar

कीव/नॉर्वे, मार्च 12: नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की जिद ने ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को भड़काया है और यूक्रेन पर रूस ने इसीलिए हमला किया है। लेकिन, ऐसा लग रहा है, कि युद्ध के बीच नाटो बार बार रूस को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आज यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन है और रिपोर्ट के मुताबिक, नाटो की सेना अब रूस की सीमा के पास भीषण युद्धाभ्यास करने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है, कि क्या बहुत जल्द विश्वयुद्ध की आग में दुनिया जल सकती है?

Ukraine Crisis: युद्ध के 17वें दिन भयानक हमलावर हुआ रूस, बाइडेन ने कहा- एक कदम आगे है विश्वयुद्ध

English summary

In the midst of the Ukraine war, NATO has decided to conduct fierce maneuvers near the Russian border, after which Russia is set to flare up.