NASA के परसिवरेंस रोवर ने फिर रचा इतिहास, मंगल पर बनाई ऑक्सीजन

International

oi-Love Gaur

वॉशिंगटन, अप्रैल 22: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA के परसिवरेंस रोवर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को बताया कि 6 पहियों वाले रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल दिया। नासा के स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टोरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जिम रेउटर ने कहा कि मंगल पर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का यह पहला अहम कदम है।

स्पेस एजेंसी के अनुसार किसी ग्रह पर पहली बार ऐसा किया गया है। 20 अप्रैल को इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। इसके बाद अब भविष्य में होने वाली खोज के लिए एक रास्ता तैयार किया जा सकता है। इससे न केवल खोज के दौरान भविष्य में अतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकती है, बल्कि धरती से ऑक्सीजन को भारी मात्रा में राकेट के जरिए ले जाने के काम से भी मुक्ति मिल जाएगी।

The #MarsHelicopter isn’t the only technology demo I brought to Mars. I’ve also got “MOXIE”– an instrument that will test converting carbon dioxide into oxygen. It could pave the way for future human explorers. https://t.co/HbEvbPXXxD https://t.co/fxOOQLKdOs