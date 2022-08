पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन-अमेरिका में युद्ध जैसे हालात, बाइडेन ने भी भेजे वॉरशिप, बीच में कूदा रूस

International

हांगकांग, 2 अगस्त : अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बता दें कि, नैन्सी पेलोसी (nancy pelosi) का एशिया दौरे पर हैं। वह आज ताइवान का दौरा करेंगी। इसको लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद काफी बढ़ गया है। अब इस विवाद में रूस भी चीन का साथ देते हुए कूद पड़ा है। चीन ने कहा है कि, अगर पेलोसी ताइवान का दौरा करेंगी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद अमेरिका ने ताइवान के पूर्व में चार वॉरशिप तैनात कर दिए हैं।

English summary

The Kremlin warned the United States on Tuesday that an expected visit to Taiwan by U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi would put it on a collision course with China and provoke tensions in the region