विश्व के सबसे शक्तिशाली एंटीना में एक साथ 19 तारों से मिले रहस्यमयी सिग्नल, उड़ी वैज्ञानिकों की नींद

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 12: हमारे ब्रह्मांड में क्या-क्या रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं, इसका पूरी तरह से पता इंसान लाखों सालों में भी नहीं लगा सकता है और इस वक्त जब खगोल विज्ञान अपने प्रारंभिक अवस्था में है, उस वक्त कई ऐसे रहस्यमयी सिग्नल हमारे वैज्ञानिकों को मिल रहे हैं, जिनसे उनकी नींदे उड़ जाती हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेडियो एंटीना ने एक साथ 19 अलग अलग सितारों से रहस्यमयी सिग्नल्स को कैच किया है, जिन्हें डिटेक्ट करने के बाद अब वैज्ञानिक भी चकरा गये हैं कि आखिर इन सिग्नल्स का राज क्या है? (सभी तस्वीर-सौजन्य नासा)

मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के एक कदम और करीब NASA, अति-प्राचीन नदी खोजने में मिली कामयाबी

English summary

Mysterious signals from 19 stars have been detected in the world's most powerful radio antenna. These signals have opened a new door for scientists in astronomy.