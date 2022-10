यूक्रेन जंग में हो रही 'शिकस्त' से तिलमिलाए पुतिन! नए कमांडर को सौंपी युद्ध की कमान

International

रूस और यूक्रेन के बीच जंग (Russia-ukraine conflict) को अब आठ महीने होने वाले हैं। 240 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चला है लेकिन रूस अब तक यूक्रेन को परास्त नहीं कर पाया है। वह शिकस्त की तरफ बढ़ रहा है। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और सैन्य नेतृत्व की कई बार आलोचना हो चुकी है। अब रूसी सेना में बड़ा फेरबदल किया गया है। खबर है मॉस्को ने सर्गेई सरोविकिन (Sergey Surovikin had been appointed commander) को यूक्रेन युद्ध का नेतृत्व करने के लिए अपना नया कमांडर नियुक्त किया है।

English summary

The Russian defence ministry said Sergey Surovikin had been appointed "commander of the Joint Grouping of Forces in the areas of the special military operation", using the Kremlin's term for the offensive.