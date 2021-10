G-20 सम्मेलन से पहले आज पोप फ्रांसिस से मिलेंगे पीएम मोदी, इटली के साथ नये रिश्ते की शुरूआत

International

oi-Abhijat Shekhar

रोम, अक्टूबर 30: पीएम मोदी इस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाले पांच दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन आज शनिवार को पीएम मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को इटली पहुंचे प्रधानमंत्री रोम में दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन से इतर पोप से मुलाकात करेंगे, जिसमें मोदी अपने इतालवी समकक्ष मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर भाग ले रहे हैं।

बांग्लादेश नहीं है इस्लामिक गणराज्य, पाकिस्तानी पिट्ठू कराना चाहते हैं फसाद, जमकर बरसे बांग्लादेशी मंत्री

English summary

Today is the second day of PM Modi's visit to Rome, where he will meet the Pope today. At the same time, PM Modi is also going to participate in the G-20 summit.