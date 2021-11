मॉडर्ना बनाएगा बूस्टर डोज, जानिए ओमिक्रॉन वेरिएंट से कितनी लड़ पाएंगी इंडियन वैक्सीन?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 27: कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट से एकबार फिर खलबली मच गई है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस का यह रूप बेहद खतरनाक है। दुनिया में बड़े पैमाने पर वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या वर्तमान में इस्तेमाल की जा रहीं वैक्सीन वायरस के इस वेरिएंट को रोक पाने में कारगर साबित होंगी? इस बीच अमेरिकन फार्मास्युटिकल कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि वह बूस्टर डोज को विकसित करेगी। यह बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में सक्षम होगा।

कोरोना के 'बोत्सवाना वेरिएंट' से विश्व में हड़कंप, जानिए कितना है खतरनाक, भारत कब लगाएगा ट्रैवल बैन?

English summary

Moderna has claimed to have made a booster dose regarding the new variant of the corona virus, Omicron, so the question is, how effective will the Indian vaccine prove to be against this new variant?