अजीब सनक: मैक्सिकन रैपर ने खोपड़ी से बाल हटवाकर लगवाए सोने की चेन, सोने के दांत भी लगवाए

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यू मैक्सिको, सितंबर 12: शौक जो ना करवाए, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। किसी को टैटू बनवाने का शौक होता है तो किसी को म्यूजिक का...तो किसी को पढ़ने लिखने का। लेकिन, दुनिया में कुछ लोग अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं, जिसे आम आम सनक ही कहगें। पिछले दिनों खबर आई थी कि ब्राजील के एक शख्स ने अपने आप को राक्षसी लुक देने के लिए अपना नाक कटवा लिया था और अब मैक्सिको के एक रैपर ने अपने बाल हटवा लिए हैं और बाल की जगह सिर में सोने गुंथवा लिए हैं।

ब्राजील में सिर पर टैटू बनवाने का हुआ ऐसा भूत सवार, कि शख्स ने कटवा ली नाक-कान, बन गया डरावना 'शैतान'

English summary

A Mexican rapper has shaved off his hair and got gold hair. Her new look is becoming quite viral.