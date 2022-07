बांग्लादेश में ट्रेन और बस की टक्कर में 11 लोगों की मौत, पांच घायल

International

oi-Artesh Kumar

ढाका, 30 जुलाई : बांग्लादेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। खबर के मुताबिक, चटगांव जिल में स्थित एक मानव रहित क्रॉसिंग पर एक मिनी बस के ढाका जाने वाली प्रोवती एक्सप्रेस (Provati Express train) ट्रेन की चपेट में आने से सात छात्रों समेत 11 लोगों की मौत हो गई।

English summary

At least 11 people, including seven students, were killed when a minibus they were travelling in was hit by a train at an unmanned level crossing in Bangladesh’s Chittagong district, according to a media report.