संयुक्त राष्ट्र में पहली बार महात्मा गांधी की विशेष उपस्थिति, शिक्षा पर दुनिया को दिया संदेश

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राष्ट्र 1 अक्टूबर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। आज पूरा विश्व उनके मार्ग पर चलकर विश्व में शांति बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर के दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसको लेकर महासभा में 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार बापू के जन्मदिन पर शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दुनिया भर में सत्य और अहिंसा के संदेश का प्रसार करने की बात कही गई थी। वहीं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

English summary

A special life-size hologram of Gandhi was projected during a panel discussion organised on Friday by India's Permanent Mission to the UN and UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) at the UN headquarters here to commemorate the International Day of Non-Violence, marking Gandhi's birth anniversary on October 2.