विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी, शीर्ष पर दिल्ली, भारत के तीन शहरों के नाम

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 13: पूरी दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन से परेशान है और जलवायु परिवर्तन के पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रदूषण ही है। विश्व की सरकारें अभी भी जलवायु परिवर्तन को रोकने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वो कदम नहीं उठा रही हैं, जिसकी सख्त जरूरत है। इस बीच विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें तीन भारतीय शहरों के नाम भी दर्ज हैं।

English summary

The names of three cities of India have come in the list of top-10 polluted cities of the world, which shows the level of bad air in India.