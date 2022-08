व्हाइट हाउस पर 'जलवायु परिवर्तन' का असर! बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत

International

oi-Artesh Kumar

वॉशिंगटन, 6 अगस्त : अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास आकाशीय बिजली गिरने की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारण बिजली गिरने का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो व्हाइट हाउस के लिए मामला गंभीर है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं किसी को पूछ कर नहीं आती। (Lightning Strike Near White House america 3 died)

English summary

Scientists say that lightning strikes are becoming more of a threat due to climate change after three people were killed and another is in a critical condition after they were hit near the White House.