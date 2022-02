हिमालय से भी करीब चार गुना विशाल सुपर माउंटेन का पता चला, पृथ्वी के विकास से हो सकता है सीधा कनेक्शन

International

कैनबरा, 7 फरवरी: भू-वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि अगर चार बार हिमालय पर्वत श्रृंखला को एक के बाद एक करके जोड़ने की कल्पना करें तो इतने विशाल पर्वत श्रृंखला भी कम से कम दो बार पृथ्वी पर रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पृथ्वी के विकास और जीवों और पौधों की उत्पत्ति से भी उनका गहरा नाता पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के विकास पर रिसर्च किया है तो इतने विशाल पर्वत श्रृंखला की पूरी कहानी मिल गई है, जो भविष्य में पृथ्वी के विकास प्रक्रिया को समझने के भी काम आ सकता है।

Researchers discover two super mountains that are four times bigger than the Himalayan mountain range,there has also been a big role in theevolution of the earth and the origin of fauna and flora.