जानिए, क्यों इतनी तेज़ी से खिसक रहा है पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव?

नई दिल्ली। धरती की उत्तरी दिशा अपनी जगह से लगातार खिसक रही है, क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पिछले कुछ दशकों में तेजी से खिसक रहा है। शायद यही कारण है कि कम्पास कभी सही उत्तर की ओर इंगित नहीं करती है। वर्ष 1990 के दशक के प्रारंभ तक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को कनाडा में ठीक उत्तर में लगभग 1,000 मील दक्षिण में स्थित माना जाता था। फिर भी वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि चुंबकीय उत्तर ध्रुव का स्थान तय नहीं था।

The north magnetic pole is moving fast and in an unexpected way, baffling scientists who are involved in tracking its motions. 🌎

Dr Phil Livermore from @SEELeeds discusses the movement in @nature.https://t.co/QULuA31xt8 pic.twitter.com/oJwL9BLecV