PDM प्रमुख का बड़ा बयान-' PAK ने खुद कश्मीर को भारत को सौंप दिया, अब उम्मीद छोड़ दें'

International

oi-Ankur Sharma

कराची, 31 जनवरी। एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना कश्मीरी राग अलापा है, हालांकि इस बार ये सुर सत्ताधारी पार्टी नहीं बल्कि वहां केमुख्य विपक्षी गठबंधन PDM के प्रमुख और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से निकले हैं। उन्होंने रविवार को एक सभा में कहा कि 'नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के कश्मीरी लोग प्रधानमंत्री इमरान खान से कोई उम्मीद ना पालें क्योंकि इमरान खान सरकार ने कश्मीर को लेकर सौदेबाजी की है।'

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से कश्मीर भारत को दिया है इसलिए अब कोई भी इंसान ये उम्मीद ना करे कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान को मिलेगा।' उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान और उनकी सरकार ने कब्जे वाले क्षेत्र पर एक समझौता किया है।

घाटी में भारतीय सेना की बर्बरता पर ध्यान देने का आह्वान किया

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कब्जे वाली घाटी में भारतीय सेना की बर्बरता पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सख्त कदम उठाने की अपील की है। मौलाना ने दावा किया, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने खुद कश्मीर को भारत को सौंप दिया है।"

J-K: सुरक्षाबलों ने पिछले 12 घंटे में जैश के कमांडर वानी समेत मार गिराए 5 आतंकी

उन्होंने कहा कि जेयूआई-एफ आगामी कश्मीर दिवस पर पांच फरवरी को देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा, उन्होंने कश्मीरियों को आश्वासन दिया कि "हम आपको निराश नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र से जागने के लिए कहते हैं। हम दुनिया को उठने के लिए कहते हैं। कश्मीर के लोग भी उतने ही इंसान हैं जितने दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं।' कश्मीर मामलों पर संसद की समिति के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले, जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सत्ता में आने के बाद कार्यालय खो दिया, ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर दिवस पर कश्मीर मुद्दे पर जनता को लामबंद करेगी।

ये भी जानिए

English summary

It’s so unfortunate that we ourselves have handed over Kashmir to India, I suggest the people of Kashmir that they should not keep any hope with the Pakistan government said Pakistan Democratic Movement chief Maulana Fazlur Rehman.