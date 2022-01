ISRO करेगा धमाकेदार अंदाज में स्पेस प्रोग्राम की शुरूआत, मिशन-2022 का अमेरिकी मीडिया बना दीवाना

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 10: नये साल की शुरूआत के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का दीवाना अमेरिकी मीडिया हो चुका है और साल 2022 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की तारीफ में कसीदे बढ़ रहा है। इस साल भारतीय स्पेस एजेंसी धमाकेदार अंदाज में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का आगाज करने जा रहा है और अगर भारत को कामयाबी मिलती है, तो विश्व कि क्षितिज पर भारत का परचन लहरा जाएगा। अमेरिकी मीडिया ने साल 2022 के भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर विशेष रिपोर्ट पेश की है और कहा है कि, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने नये साल पर धमाकेदार वापसी की है।

English summary

In the year 2022, ISRO's space program is being praised in the world and this year ISRO will create history through Gaganyaan, Samudrayaan and Aditya mission.