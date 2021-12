ISRO के प्लान 2022 के आगे नतमस्तक होगी दुनिया, जानिए समुद्र से सूरज तक भारत कैसे गाड़ेगा झंडे?

International

oi-Abhijat Shekhar

चेन्नई, दिसंबर 24: साल 2021 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ठीकठाक ही रहा, लेकिन अगले साल भारत कई ऐसे अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने वाला है, जिससे अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धाक ना सिर्फ और ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि सारी दुनिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के आगे नतमस्तक हो जाएगी। वहीं, भारतीय अंतरिक्ष उद्योग भी साल 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि, 2021 की तुलना में साल 2022 भारतीय अंतरिक्ष इंडस्ट्री के लिए एक नया इतिहास लिखे।

English summary

The year 2021 has been fine for the Indian space agency, but the Indian space sector is eagerly waiting for the year 2022. Know what will be the mission of ISRO in 2022.