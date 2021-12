इजरायल में 'फ्लोरोना' का पहला मरीज मिला, डबल इन्फेक्शन से पीड़ित महिला का चल रहा है इलाज

International

तेल अवीव, दिसंबर 31: ओमिक्रॉन से परेशान दुनिया को और ज्यादा परेशान करने के लिए कोरोना वायरस ने एक बार फिर एक नया वेरिएंट तैयार कर लिया है और इजरायल में कोरोना वायरस के नये वेरिएंट से पीड़ित महिला की पुष्टि भी हो गई है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला, जिसने वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, वो प्लोरोना वायरस से संक्रमित मिली है, जिसका इलाज किया जा रहा है।

English summary

The first patient suffering from florona has been confirmed in Israel. After all, what is florona and why is it being called double infection.