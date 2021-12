इजरायल में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की पांचवीं लहर, अमेरिका को रेड लिस्ट में डाला

International

oi-Abhijat Shekhar

तेल अवीव, दिसंबर 20: जिस इजरायल ने महज चार महीने पहले अपने देश को कोरोना संक्रमण से आजाद घोषित करते हुए मास्क पहनने से भी पाबंदी लगा दी थी, वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस की पांचवी लहर आ चुकी है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इजरायल में कोविड 19 गाइडलाइंस को लागू किया गया है। इसके साथ ही इजरायल ने अमेरिका को ट्रैवल रेड लिस्ट में डाल दिया है।

English summary

Due to the Omicron variant of Kovid 19 in Israel, the fifth wave of Corona has started, after which Prime Minister Naftali Bennett has put America on the Travel Red List.