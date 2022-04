पहली बार यूक्रेन को बर्बाद कर रूस को हो रहा है पछतावा! 'हम भी तबाह हो गए'

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मॉस्को, 8 अप्रैल: रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन के खिलाफ उसने जो कार्रवाई की है, उसकी वजह से उसे सैनिकों का बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा है और पाबंदियों के चलते उसके सामने बहुत बड़ी तबाही खड़ी हुई है। यूक्रेन के बुचा में हुए नागरिकों के कत्लेआम के चलते रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। ऐसे में रूस की ओर से किसी ना किसी रूप में नुकसान की बात कबूल करना इस लड़ाई के चलते उसकी भी कमर टूटने बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन, बड़ा सवाल है कि तबाही की बात मानने के बावजूद क्या रूस, यूक्रेन में हमले रोकने के लिए तैयार होगा? जिसे वह अबतक 'विशेष सैन्य अभियान' बता रहा है।

English summary

Russia has admitted for the first time that it has suffered heavy loss of troops due to the Ukraine crisis and that it has brought great destruction to it