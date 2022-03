ICJ ने रूस को दिया हमला रोकने का आदेश, जेलेंस्की का बयान-यूक्रेन की हुई जीत

International

oi-Love Gaur

द हेग, 16 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच चल रह युद्ध को 21 दिन हो चुके हैं। ऐसे में रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं बनता नजर आ रहा है। इस बीच बुधवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने का आदेश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि ICJ में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है। ICJ ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the ICJ. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further: Ukraine President pic.twitter.com/DPG4xR81To