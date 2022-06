‘ड्रैगन’ का डैमेज कंट्रोल, कहा, भारत और चीन को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए

International

बीजिंग, 23 जून : सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ गए हैं। सारी दुनिया जानती है कि चीन की विस्तारवादी सोच उनके पड़ोसी देशों के हित में नहीं है। बावजूद इसके वह (चीन) अपनी करतूतों से भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करता चला जा रहा है। वहीं, भारत भी चीन के समक्ष नहीं झुकने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका भी चीन के मसले पर भारत के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। इससे चीन काफी तिलमिलाया हुआ है। बीजिंग का कहना है कि भारत और चीन मसले पर अमेरिका का कोई भी कदम निंदनीय है। चीन को लगता है कि अमेरिका उसके खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार कर रहा है। अब चीन ने अपनी नीतियों में कुछ सुधार लाते हुए कहा है कि चीन और भारत के साझा हित मतभेदों से कही अधिक है।

China and India’s “common interests far outweigh differences”, Chinese foreign minister Wang Yi has said, adding that the two countries should put the differences on the border in its appropriate place and seek to resolve the dispute through dialogue and consultation.