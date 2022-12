हिंद महासागर में बार बार जहाज भेज रहा है चीन, जानिए भारत के नेवी चीफ ने क्या दिया जवाब?

हिंद महासागर में पिछले कुछ महीनों से चीन ने अपनी गतविधियां काफी तेज कर दी हैं। दो महीने पहले भी चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट पर अपना रिसर्च जहाज भेजा था, जिसपर शक है, कि वो भारत की जासूसी करने आया था।

China in Indian Ocean: हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियों के बीत भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शनिवार को कहा है कि, भारतीय नौसेना हिंद महासागर के सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिसमें चीनी नौसेना के जहाजों की आवाजाही भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में ऑपरेट हो रहे हैं। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियां बढ़ने के बाद भारत और चीन के बीच के संबंध एक बार फिर से तनावपूर्ण होने की संभावना है और इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया है, कि वो चीनी नेवी पर पूरी तरह से नजर रख रहा है।

The Indian Navy Chief has said that we are keeping an eye on every activity of China in the Indian Ocean.