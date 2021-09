भारत फिर से दुनिया में करेगा कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, पीएम मोदी के फैसले की बाइडेन ने की सराहना

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 25: भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात के दौरान कहा है कि एक बार फिर से भारत दुनिया के देशों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए तैयार है। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत की काफी तारीफ की गई है और भारत के इस फैसले की सराहना की गई है।

English summary

India has decided to supply the corona virus vaccine to the world again from October. Joe Biden has appreciated this decision of India.