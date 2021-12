UNSC में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ भारत, चीन और रूस का मिला साथ, ब्रिटेन-फ्रांस का विरोध

International

जेनेवा, दिसंबर 14: यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने दोस्त रूस की मदद से अमेरिका के एक बड़े प्रस्ताव को गिरा दिया है। दरअसल, यूएनएससी में सोमवार को एक मसौदे पर मतदान किया गया था, जिसमें भारत को अपने दोस्त रूस का पूरा साथ मिला और भारत ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को गिरा दिया, जिसका समर्थन ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। भारत के इस कदम से अमेरिकी मसौदा निष्प्रभावी हो गया है।

Today, India🇮🇳 voted against a #UNSC draft resolution that attempted to securitize climate action and undermine the hard-won consensual agreements in Glasgow.

In the United Nations Security Council, India has voted against the US-backed resolution and India has got the support of friend Russia.