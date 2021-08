UNSC में पीएम नरेन्द्र मोदी के एजेंडे से डरा पाकिस्तान, चीन से लगाएगा बचाने की गुहार

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 02: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने में भारत कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गये हैं, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को अध्यक्षता करेंगे। लेकिन, भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया है और पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस डर का इजहार भी किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक महीने के लिए काफी हद तक कंट्रोल स्थापित हो गया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है।

UNSC अध्यक्ष बनते ही भारत ने किया बड़ा ऐलान, दोस्त फ्रांस-रूस का मिला साथ, तिलमिलाया चीन पाकिस्तान

English summary

India will preside over the UN Security Council in August, but Pakistan is quite scared of the agenda of the Indian Prime Minister.