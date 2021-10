भारत में होगा अफगानिस्तान पर बड़ा सम्मेलन, पाकिस्तान को न्योता, क्या तालिबान भी होगा शामिल?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 17: रूस और पाकिस्तान उन देशों में शामिल हैं, जिन्हें भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर एनएसए की बैठक के लिए आमंत्रित किया है और जिसकी मेजबानी भारत ने अगले महीने करने का प्रस्ताव रखा इन देशों के सामने रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अफगानिस्तान पर अपना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तावित दिया है और पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है, जिनकी भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। वहीं, अब रिपोर्ट है कि, पाकिस्तान के एनएसए को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।

English summary

India will organize its regional conference on the issue of Afghanistan, in which Pakistan's NSA has also been invited.