गहराती जा रहा है भारत और UAE की दोस्ती, व्यापारिक रिश्ते में अमेरिका को छोड़ा पीछे, अगला टार्गेट चीन

अबू धाबी/सितंबर 27: पिछले एक दशक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है और दोनों देश काफी करीब आए हैं। भारत और यूएई के बीच कई रक्षा सौदे तो हुए ही हैं, साथ ही यूएई की वजह से इंडियन नेवी पहली बार फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास करने भी पहुंची थी। लेकिन, सबसे दिलचस्प बात ये है कि व्यापारिक भागीदारी में दोनों देशों के आपसी संबंध ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है।

English summary

India has overtaken the US to become the second largest trading partner of the United Arab Emirates. The next target of the two countries is to reach a trade partnership of $100 billion.