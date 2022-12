भारत ने साइप्रस संग किया रक्षा समझौता, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को दिया करारा जवाब

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 60 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही जयशंकर ने साइप्रस का साथ देते हुए इशारे ही इशारे में तुर्की को करारा जवाब दिया।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को साइप्रस का दौरा किया और साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसौलाइड्स से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 60 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही जयशंकर ने साइप्रस का साथ देते हुए इशारे ही इशारे में तुर्की को करारा जवाब दिया।

#WATCH | As we have seen with the case of India the country's partition was just the beginning of a perilous journey and certainly not the end. Therefore a two-state solution for Cyprus and its people can not be accepted: Ioannis Kasoulides, Foreign Minister of Cyprus pic.twitter.com/o6EmAGNcnx — ANI (@ANI) December 29, 2022

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को इस बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आज की बैठक द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। भारत-साइप्रस साझेदारी अत्यधिक महत्व में से एक है जो लोकतंत्र, विविधता, बहुलवाद के हमारे साझा मूल्य में निहित है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर एक द्वि-क्षेत्रीय महासंघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

We welcome the strong momentum in our bilateral cooperation. We always look at ways to further strengthen our ties in fields such as trade and commerce, investment, maritime affairs, tourism and education: Ioannis Kasoulides, Foreign Minister of Cyprus pic.twitter.com/gKmRXDBdxZ — ANI (@ANI) December 29, 2022

India reiterates its commitment to a bi-communal, bi-zonal federation based on UN resolutions as the solution to the Cyprus issue: EAM Dr S Jaishankar at Nicosia pic.twitter.com/0YFHPf457O — ANI (@ANI) December 29, 2022

साइप्रस: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साइप्रस का दौरा किया और साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसौलाइड्स से मुलाकात की और निकोसिया में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 60 साल हो चुके हैं: एस. जयशंकर pic.twitter.com/ZhLAERE2lX — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 29, 2022

साइप्रस और तुर्की के बीच वर्तमान मुद्दा दक्षिण में ग्रीक साइप्रस और उत्तर में तुर्किस साइप्रस के बीच चल रहा विवाद है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर वॉयस ऑफ अमेरिका (VOA) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, साइप्रस के विभाजित द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निकोसिया में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने साइप्रस समकक्ष के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बहुत ही उपयोगी चर्चा की।दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने पड़ोस, भारत-प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। जयशंकर ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और साइप्रस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने पर रूपरेखा समझौते का भी स्वागत किया। विदेश मंत्री ने गुरुवार को भारत की आजादी के 75 साल और साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हमें गर्व हो सकता है और हमारे आराम का स्तर और हमारे सहयोग का विस्तार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।"

एस जयशंकर ने साइप्रस मुद्दे पर भारत की सैद्धांतिक स्थिति को भी दोहराया और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर एक द्वि-सांप्रदायिक, द्वि-क्षेत्रीय महासंघ के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैं इस अवसर पर साइप्रस मुद्दे पर अपनी सैद्धांतिक स्थिति को दोहराता हूं। भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित एक द्वि-सांप्रदायिक, द्वि-क्षेत्रीय महासंघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।" मंत्रियों ने अपने साइप्रस समकक्ष के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग दोनों पर बहुत ही उपयोगी चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने पड़ोस, भारत-प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

