भारतीय मूल के समलैंगिक नेता लियो वराडकर बने इस देश के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र में रहता है परिवार

लियो वराडकर 7 साल की उम्र से ही अपनी मां और दोस्तों से कहते थे, कि वो देश के स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हैं और वो मेडिकल क्षेत्र में काफी काम करना चाहते हैं। लियो ने मेडिकल की पढ़ाई की और गरीबों के लिए काफी काम किया।

Leo Varadkar Ireland PM: भारतीय मूल के लियो वराडकर लगातार दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गये हैं। लियो वराडकर 2020 के चुनाव के बाद गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बीच हुए समझौते के बात बनी है। लियो वराडकर लगातार दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लियो वराडकर भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वो अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आते रहते हैं। इससे पहले साल 2019 में वो अपने परिवार से मिलने के लिए महाराष्ट्र आये थे।

