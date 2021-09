नई दिल्ली में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अभूतपूर्व समझौता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐतिहासिक करार

International

नई दिल्ली, सितंबर 11: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नये और ऐतिहासिक संबंधों की नींव रख दी गई है। आज नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीत 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक की गई है, जिसमें दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व संबंधों की बुनियाद रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में भारत के तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के तरफ से रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मॉरिस पायने शामिल हुए हैं।

A 2+2 meeting is being held between India and Australia in New Delhi today. In which talks have been held between the two countries regarding artificial intelligence and unmanned vehicles