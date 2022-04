जिद पर अड़े इमरान खान, कुर्सी बचाने को सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान, जानिए पाकिस्तान में कैसे बनेगी नई सरकार?

International

इस्लामाबाद, अप्रैल 09: पाकिस्तान में इमरान खान सरकार अराजकता की स्थिति बना दी है और संविधान को धता बताने वाले इमरान खान ने ऐसा लगता है, कि देश के सर्वोच्च अदालत का भी अपमान करने का इरादा बना लिया है। नेशनल असेंबली की कार्यवाही आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, साढ़े 10 बजे भले ही शुरू कर दिया, लेकिन विपक्ष द्वारा सिर्फ एक बार शाह महमूद कुरैशी के बोलते वक्त हस्तक्षेप करने से स्पीकर ने संसद की कार्यवाही को ही डेढ़ घंटे के लिए स्थगित कर दिया। स्पीकर ने सिर्फ भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे तक के लिए संसद स्थगित किया था, लेकिन दोपहर 2:30 बजने के बाद भी संसद की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, जबकि तमाम विपक्षी सदस्य सदन में बैठे हुए हैं।

पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री क्यों पूरे नहीं कर पाया पांच साल का शासन? क्या संविधान में है गलती?

Imran Khan is adamant that he will not leave the Prime Minister's chair under any circumstances and Imran Khan has even agreed to contempt the Supreme Court for his arrogance.