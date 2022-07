आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष से जूझ रहा श्रीलंका, UN ने कहा, समस्या का करे समाधान

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 14 जुलाई : श्रीलंका में जारी राजनीतिक संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने गुरुवार को कहा कि, प्रदर्शनकारियों के संघर्ष और उनके शिकायतों को दूर करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ट्विटर पर श्रीलंका के सभी पार्टी नेताओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए समझौता करने का आग्रह किया।

श्रीलंका की स्थिति पर नजर बनाए हुए है संयुक्त राष्ट्र

उन्होंने ट्वीट किया, मैं श्रीलंका की स्थिति पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि, वे सभी पार्टी नेताओं से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए समझौते की भावन को अपनाने का आग्रह किया है।

I continue to follow the situation in Sri Lanka very closely. It is important that the root causes of the conflict and protestors’ grievances are addressed. I urge all party leaders to embrace the spirit of compromise for a peaceful and democratic transition.