Asteroid 2022 RM4: पृथ्वी के करीब से गुजरेगा बुर्ज खलीफा के आकार का एस्टेरॉयड, वैज्ञानिकों ने दी डेडलाइन

oi-Love Gaur

Asteroid 2022 RM4 News: अंतरिक्ष में होने वाले हर एक मूवमेंट पर वैज्ञानिकों की पैनी नजर होती है। आए दिन हमें स्पेस में होने वाली हलचल की जानकारी मिलती है। अब ऐसे ही एक चेतावनी से वैज्ञानिकों ने लोगों को अलर्ट किया है, जिसमें एक विशाल एस्टेरॉयड (Asteroid) पृथ्वी (Earth ) के बेहद करीब से गुजरने वाला है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने चेतावनी दी है कि करीब 2500 फीट चौड़ा एक विशाल खतरनाक क्षुद्रग्रह (asteroid) जिसका नाम 2022 RM4 है, वो खतरनाक तरीके से पृथ्वी के करीब आ जाएगा। ऐसे में जानिए इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं?

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq