रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर! रूबल की रिकॉर्डतोड़ वापसी, पुतिन ने बचा ली अर्थव्यवस्था

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, अप्रैल 30: यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के जाल में जकड़ लिया और अमेरिका की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, कि वो रूस को इतना ज्यादा कमजोर कर देगा, कि वो भविष्य में किसी को धमकी भी ना दे पाए। लेकिन क्या ऐसा वाकई हो पाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि, यूक्रेन में युद्ध के नफा-नुकसान की गणना करने में रूसी राष्ट्रपति ने भले ही कोई गलती की हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, इसकी गणना में रूसी राष्ट्रपति ने कोई गलती नहीं की है और यही वजह है, कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी रूबल काफी मजबूती के साथ मार्केट में डट गया है।

English summary

President Putin appears to have saved Russia's economy and the strong return of the ruble has taken the US by surprise.