हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने कहा, 'Me Trying To Get Back On Social', थप्पड़ कांड का है अफसोस!

Artesh Kumar

वाशिंगटन, 20 अगस्त: हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर अपनी वापसी की जानकारी दी। बता दें कि, फिल्म अभिनेता विल स्मिथ ने कुछ महीने पहले ऑस्कर समारोह के दौरान होस्ट क्रिस रॉक के गाल पर जोड़दार थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने क्रिस रॉक को सॉरी कहने के लिए एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया था। अब उन्होंने ये पहला गैर ऑस्कर मैसेज इंस्टाग्राम पर भेजा है। इस पोस्ट में एक वीडियो है जिसमें एक गोरिल्ला एक दूसरे गोरिल्ला को चिढ़ा रहा है।

English summary

According to The Hollywood Reporter, on Friday, the embattled actor shared a new post that featured a short video of a young gorilla earning the ire of a much larger gorilla by poking it multiple times in the backside. The text accompanying the video read, "Me trying to get back on social."