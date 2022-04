बिलावल से शादी के लिए पति को छोड़ने को थीं तैयार! पकड़ी गईं थीं रंगे हाथ, फिर मंत्री बनीं हिना रब्बानी

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 19: पाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया है। बहुत चर्चे और देरी के बाद मंगलवार को ऐवान-ए-सदर में एक शपथ ग्रहण समारोह में पहले चरण में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने शपथ ली है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के इनकार के बाद सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजारानी ने कैबिनेट के सदस्यों को शपथ दिलाई है। लेकिन, शहबाज शरीफ कैबिनेट की एक सदस्य फिर से सुर्खियां बटोर रही हैं और उनका नाम है हिना रब्बानी खार... जो एक बार फिर से पाकिस्तान की मंत्री बनी हैं।

विपक्ष का इस्तीफा... आक्रामक इमरान... बदहाल अर्थव्यवस्था, कब तक टिकेगी पाकिस्तान में शहबाज सरकार?

English summary

Hina Rabbani Khar has again become the minister of Pakistan. Know why marriage could not happen with Bilawal Bhutto?